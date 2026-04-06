Axios: США и Иран обсуждают вариант 45-дневного перемирия

Американские и иранские власти вместе с группой региональных посредников якобы обсуждают вариант прекращения огня на 45 дней, написал портал Axios со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что речь идёт о сценарии перемирия, которое «может привести к завершению конфликта» на Ближнем Востоке. Источники считают, что шансы на заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном в течение ближайших 48 часов малы.
Собеседники журналистов опасаются, что такие действия спровоцируют ответные удары Тегерана по объектам энергетики и системам водоснабжения других стран Персидского залива. В статье отмечается, что Пакистан, Египет и Турция, которые выступают посредниками, надеются укрепить доверие между сторонами, а также добиться от Ирана ослабления блокады Ормузского пролива и согласия на требования США по ядерной программе исламской республики.
«Они также работают над теми мерами, которые может предпринять администрация Трампа, чтобы предоставить Ирану гарантии того, что перемирие не будет временным и конфликт не возобновится», — говорится в публикации.
Напомним, 4 апреля глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не отказывался от переговоров в Пакистане. Вместе с тем, по словам министра, иранскую сторону волнуют условия прекращения конфликта на Ближнем Востоке.