Axios: США и Иран обсуждают вариант 45-дневного перемирия

Источники Axios заявили, что вариант с временным перемирием может быть единственной возможностью предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Американские и иранские власти вместе с группой региональных посредников якобы обсуждают вариант прекращения огня на 45 дней, написал портал Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что речь идёт о сценарии перемирия, которое «может привести к завершению конфликта» на Ближнем Востоке. Источники считают, что шансы на заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном в течение ближайших 48 часов малы.

Вместе с тем они обращают внимание, что такое соглашение может быть «единственной возможностью предотвратить эскалацию». Речь идёт о планах США совершить массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Ирана.

Собеседники журналистов опасаются, что такие действия спровоцируют ответные удары Тегерана по объектам энергетики и системам водоснабжения других стран Персидского залива. В статье отмечается, что Пакистан, Египет и Турция, которые выступают посредниками, надеются укрепить доверие между сторонами, а также добиться от Ирана ослабления блокады Ормузского пролива и согласия на требования США по ядерной программе исламской республики.

«Они также работают над теми мерами, которые может предпринять администрация Трампа, чтобы предоставить Ирану гарантии того, что перемирие не будет временным и конфликт не возобновится», — говорится в публикации.

Напомним, 4 апреля глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не отказывался от переговоров в Пакистане. Вместе с тем, по словам министра, иранскую сторону волнуют условия прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

