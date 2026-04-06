Боец Гудини: в Херсонской области расчет Zala за месяц выявил три орудия ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 6 апреля. /ТАСС/. Расчет разведывательных беспилотников Zala 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» за месяц выявил на правобережье Херсонской области четыре пункта управления беспилотниками, три орудия и радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ. Об этом ТАСС сообщил старший оператор расчета с позывным Гудини.
«Стандартные наши задачи — это поиск работающих орудий, контрбатарейная борьба, поиск пунктов БПЛА, поиск РЛС, самоходных артиллерийских установок, доразведка тех или иных целей. За месяц было выявлено четыре пункта БПЛА — это подвозы продовольствия в эти места. Были обнаружены три работающих орудия и одна РЛC», — сказал оператор.
Гудини добавил, что данные позиции противника были уничтожены после обнаружения, в том числе с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».