Боец Гудини: в Херсонской области расчет Zala за месяц выявил три орудия ВСУ

Старший оператор расчета отметил, что бойцам также удалось обнаружить четыре пункта управления беспилотниками противника.

ГЕНИЧЕСК, 6 апреля. /ТАСС/. Расчет разведывательных беспилотников Zala 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» за месяц выявил на правобережье Херсонской области четыре пункта управления беспилотниками, три орудия и радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ. Об этом ТАСС сообщил старший оператор расчета с позывным Гудини.

«Стандартные наши задачи — это поиск работающих орудий, контрбатарейная борьба, поиск пунктов БПЛА, поиск РЛС, самоходных артиллерийских установок, доразведка тех или иных целей. За месяц было выявлено четыре пункта БПЛА — это подвозы продовольствия в эти места. Были обнаружены три работающих орудия и одна РЛC», — сказал оператор.

Гудини добавил, что данные позиции противника были уничтожены после обнаружения, в том числе с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
