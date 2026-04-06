Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухогруз в Азовском море не планируют поднимать после атаки БПЛА

Сухогруз «Волго-Балт», перевозивший пшеницу, полностью затонул в Азовском море после атаки беспилотника, его подъем в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, информацию передает РИА Новости.

По его словам, сейчас основные усилия сосредоточены на поиске пропавших членов экипажа и предотвращении возможного разлива топлива.

По данным оперативных служб, судно находилось примерно в 300 милях к северу от Керчи, когда по нему был нанесен удар. На борту находились 11 человек.

После атаки сухогруз получил критические повреждения и начал быстро тонуть. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега.

Капитан был госпитализирован. Остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь.

В результате происшествия погибли двое членов экипажа. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтверждал факт атаки беспилотника и крушения судна.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Спасательные службы продолжают работу в районе инцидента.

