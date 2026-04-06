Сухогруз в Азовском море не планируют поднимать после атаки БПЛА

Сухогруз «Волго-Балт», перевозивший пшеницу, полностью затонул в Азовском море после атаки беспилотника, его подъем в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, информацию передает РИА Новости.
По его словам, сейчас основные усилия сосредоточены на поиске пропавших членов экипажа и предотвращении возможного разлива топлива.
По данным оперативных служб, судно находилось примерно в 300 милях к северу от Керчи, когда по нему был нанесен удар. На борту находились 11 человек.
После атаки сухогруз получил критические повреждения и начал быстро тонуть. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега.
Капитан был госпитализирован. Остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь.
В результате происшествия погибли двое членов экипажа. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтверждал факт атаки беспилотника и крушения судна.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Спасательные службы продолжают работу в районе инцидента.
