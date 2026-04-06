Голосование в ООН: Россия, Франция и Китай отклонили проект по Ирану

На заседании Совета Безопасности ООН отклонен проект резолюции о применении силы для разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщают китайские СМИ, в том числе издание Sohu.
Документ был предложен Бахрейном и предусматривал возможность использования международными силами всех необходимых мер для обеспечения судоходства в проливе. Речь шла о фактическом одобрении силового сценария в отношении Ирана, пишет АБН24.
По данным китайских аналитиков, исход голосования оказался неожиданным. Предполагалось, что Россия воздержится, однако она проголосовала против.
Против резолюции также выступили Франция и Китай. Таким образом, проект не получил необходимой поддержки.
Как отмечают наблюдатели, совпадение позиций Москвы и Парижа на голосовании стало редким случаем, поскольку страны обычно занимают разные позиции по вопросам международной безопасности.
На фоне конфликта резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти на мировой рынок.
