Голосование в ООН: Россия, Франция и Китай отклонили проект по Ирану

На заседании Совета Безопасности ООН отклонен проект резолюции о применении силы для разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщают китайские СМИ, в том числе издание Sohu.

Документ был предложен Бахрейном и предусматривал возможность использования международными силами всех необходимых мер для обеспечения судоходства в проливе. Речь шла о фактическом одобрении силового сценария в отношении Ирана, пишет АБН24.

По данным китайских аналитиков, исход голосования оказался неожиданным. Предполагалось, что Россия воздержится, однако она проголосовала против.

Против резолюции также выступили Франция и Китай. Таким образом, проект не получил необходимой поддержки.

Как отмечают наблюдатели, совпадение позиций Москвы и Парижа на голосовании стало редким случаем, поскольку страны обычно занимают разные позиции по вопросам международной безопасности.

Голосование проходило на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль с конца февраля наносят удары по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран проводит атаки по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

На фоне конфликта резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти на мировой рынок.

