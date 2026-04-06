Президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР в связи с запуском частных дронов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён осудил инцидент с беспилотниками на границе с КНДР и выразил сожаление Пхеньяну в связи с произошедшим.
По его словам, которые приводит агентство Yonhap, это безрассудное поведение отдельных лиц вызвало ненужную военную напряжённость в отношениях с КНДР.
«Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю сожаление северокорейской стороне», — сказал южнокорейский лидер.
В конце марта председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.