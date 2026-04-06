Эксперт Цепп-Ларуш: диалог России и США необходим для решения мировых проблем

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Диалог между Россией и США, в том числе на уровне законодателей, необходим для преодоления нынешних мировых проблем. С такой оценкой выступила в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш, комментируя итоги визита в Вашингтон делегации Госдумы.
«Как справедливо отметила член Палаты представителей республиканка Анна Паулина Луна (от штата Флорида — прим. ТАСС), крайне важно, чтобы представители двух крупнейших ядерных держав поддерживали открытый диалог и обменивались соображениями по ключевым вопросам», — подчеркнула эксперт, по словам которой «мир, очевидно, переживает эпохальные перемены, исход которых совершенно неясен». «Они могут обернуться либо катастрофой, либо новым этапом истории человечества, на котором будут преодолены прежние методы разрешения конфликтов за счет войн, переворотов, смен режимов посредством цветных революций и терроризма, а на смену им придут диалог и сотрудничество ради взаимного блага», — отметила Цепп-Ларуш.
«Диалог между людьми, будь то молодежь, ученые, творцы, спортсмены и, естественно, избранные чиновники всех уровней, является незаменимым элементом этой [парадигмы]. Если подобные обмены будут сопровождаться диалогом культур и цивилизаций, в рамках которого все стороны будут узнавать о высочайших достижениях друг друга, человечество не только перерастет свои нынешние проблемы, но и придет к новому ренессансу, который будет прекраснее всех предыдущих», — убеждена она.