Командир Чехов: дроны «Севера» уничтожили грузовики ВСУ в Сумской области

КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили автомобильную технику ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета 56-го гвардейского десантно-штурмового полка с позывным Чехов.
«Расчеты БПЛА 56-го ДШП группировки войск “Север” в зоне проведения СВО, ведут круглосуточное дежурство по обнаружению мест расположения и маршрутов передвижения техники и живой силы противника. В ходе дежурства обнаружил и уничтожил грузовую автомобильную технику ВСУ», — рассказал он.
Чехов добавил, что имеющиеся средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют успешно выполнять поставленные задачи.