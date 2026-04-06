Россия может применить асимметричные меры после угроз Лондона, заявил посол

ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Россия может задействовать асимметричные меры для обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше на фоне угроз из Лондона, заявил в разговоре с РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.

Источник: Посольство России в Великобритании

В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый «теневой флот», якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.

«Мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты (в т.ч. асимметричные и не обязательно вблизи британских территориальных вод), для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства», — сказал Келин.

