Россия может применить асимметричные меры после угроз Лондона, заявил посол

В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый «теневой флот», якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.