Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд США против Трампа: указы Белого дома массово оспаривают

Верховный суд США рассматривает дела, связанные с указами президента Дональда Трампа, и ряд его инициатив уже оспорен в судебном порядке. Об этом свидетельствуют материалы судебных разбирательств и заявления сторон.

В частности, предметом спора стал указ, затрагивающий вопросы предоставления гражданства по праву рождения. Документ был оспорен, его действие приостановлено, окончательное решение ожидается, пишет «Взгляд».

Схожий порядок применялся и в других случаях: отдельные штаты оспаривают президентские указы, после чего решения проходят через апелляции и доходят до Верховного суда, чьи вердикты являются окончательными.

Ранее судебные инстанции также ограничили применение торговых тарифов, указав на необходимость участия Конгресса в подобных решениях.

Отдельные споры касаются инициатив, связанных с регулированием избирательного процесса, включая порядок голосования по почте. После подписания соответствующего указа ряд штатов заявил о намерении обратиться в суд.

Законодательные инициативы администрации также сталкиваются с трудностями. В Конгрессе обсуждаются проекты, направленные на изменение избирательных процедур, однако их принятие осложняется разногласиями между партиями и процедурными ограничениями.

На этом фоне администрация активно использует механизм президентских указов, однако такие решения могут быть оспорены в судах и отменены последующими администрациями.

По действующему законодательству США, значительная часть полномочий по организации выборов принадлежит штатам, что ограничивает возможности федеральных органов по изменению правил голосования.

