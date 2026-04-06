Верховный суд США против Трампа: указы Белого дома массово оспаривают

Верховный суд США рассматривает дела, связанные с указами президента Дональда Трампа, и ряд его инициатив уже оспорен в судебном порядке. Об этом свидетельствуют материалы судебных разбирательств и заявления сторон.
В частности, предметом спора стал указ, затрагивающий вопросы предоставления гражданства по праву рождения. Документ был оспорен, его действие приостановлено, окончательное решение ожидается, пишет «Взгляд».
Схожий порядок применялся и в других случаях: отдельные штаты оспаривают президентские указы, после чего решения проходят через апелляции и доходят до Верховного суда, чьи вердикты являются окончательными.
Ранее судебные инстанции также ограничили применение торговых тарифов, указав на необходимость участия Конгресса в подобных решениях.
Отдельные споры касаются инициатив, связанных с регулированием избирательного процесса, включая порядок голосования по почте. После подписания соответствующего указа ряд штатов заявил о намерении обратиться в суд.
Законодательные инициативы администрации также сталкиваются с трудностями. В Конгрессе обсуждаются проекты, направленные на изменение избирательных процедур, однако их принятие осложняется разногласиями между партиями и процедурными ограничениями.
На этом фоне администрация активно использует механизм президентских указов, однако такие решения могут быть оспорены в судах и отменены последующими администрациями.
По действующему законодательству США, значительная часть полномочий по организации выборов принадлежит штатам, что ограничивает возможности федеральных органов по изменению правил голосования.
