Эксперт Цепп-Ларуш: передача Киеву ядерного оружия стала бы безрассудным шагом

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Возможная передача Украине ядерного оружия стала бы совершенно безрассудным шагом со стороны западных государств. Такую позицию изложила в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш, комментируя соответствующие данные Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Если подтвердятся эти выводы СВР, которые Великобритания и Франция отрицают, это будет совершенно безрассудным шагом, который приведет к тому, что объекты [хранения таких боезарядов], а также, теоретически, страны их происхождения, станут непосредственными целями для атак, поскольку подобное оружие представляло бы экзистенциальную угрозу для Российской Федерации», — подчеркнула эксперт. По ее оценке, «подобный шаг может стать последней соломинкой, которая сломает спину верблюду, поскольку общий стратегический климат и без того пребывает с состоянии хаоса».
«Международное право признано недействительным, дипломатией злоупотребляют ради прикрытия вооруженных атак, а ложь в политическом диалоге стала нормой. В таких условиях представляется немыслимым, чтобы решение о передаче Украине ядерного оружия было продиктовано благими намерениями», — убеждена Цепп-Ларуш.
Ранее в пресс-бюро СВР сообщили, что Великобритания и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной бомбы и средств доставки. По имеющейся в СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.