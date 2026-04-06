Денис Пушилин побывал в Абхазии

Во второй день работы на международном экономическом форуме «Абхазия — инвестиции в будущее» подписали с премьер-министром Абхазии Владимиром Делбой Меморандум о взаимопонимании между Правительством Донецкой Народной Республики и Правительством Республики Абхазия. Основная задача — реализация всех направлений взаимовыгодного сотрудничества для повышения благосостояния наших жителей. С Республикой Абхазия мы вместе с 2014 года. Но теперь, когда Донецкая Народная Республика субъект Российской Федерации, у нас гораздо больше возможностей. И мы их используем.