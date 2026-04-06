Военнослужащие группировки российских войск «Север» уничтожили стоянку с грузовыми автомобилями Вооружённых сил Украины в Сумской области.
Об этом РИА Новости сообщил начальник расчёта FPV-дрона с позывным Чехов. Он отметил, что охота на военную технику ВСУ не прекращается.
«Недавно во время дежурства нашему расчёту удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей», — сказал он, добавив, что в тот же день был уничтожен ещё один грузовик.
Ранее военнослужащий с позывным Пресс сообщил об уничтожении колонны украинской техники в Сумской области.