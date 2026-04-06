Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотэги сделал заявление: Япония берет на себя роль посредника в ядерном споре

Япония намерена выступить посредником между ядерными и неядерными государствами на предстоящей обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

По его словам, Токио рассчитывает сблизить позиции сторон и добиться согласования итогового документа. Конференция пройдет в конце апреля в Нью-Йорке. Японская сторона намерена участвовать в переговорах и продвигать компромиссные формулировки.

В МИД Японии отмечают, что задача заключается в преодолении разногласий между странами, обладающими ядерным оружием, и государствами, выступающими за ускоренное разоружение. Ранее такие противоречия уже приводили к срыву согласования итоговых документов.

Япония не обладает ядерным оружием, но находится под защитой США. При этом Токио последовательно продвигает курс на сокращение ядерных арсеналов и укрепление режима нераспространения.

Власти страны рассчитывают, что их позиция позволит выступить связующим звеном в переговорах. Основные дискуссии ожидаются вокруг тем разоружения, контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии. Детали будущих предложений не раскрываются.

Читайте также: Мир пополз по лезвию бритвы: оценен отказ Трампа продлить договор с Россией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше