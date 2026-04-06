Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён извинился из-за залета частных беспилотников на северокорейскую территорию. Его слова приводит агентство «Рёнхап».

Источник: AP 2024

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — заявил политик. Он назвал подобные провокации неприемлемыми.

Как уточняет ТАСС, в начале января Пхеньян заявил, что южнокорейские беспилотники нарушили воздушное пространство страны 27 сентября и 4 января. Вооруженные силы Республики Корея отрицали причастность к запускам, власти начали расследование по подозрению в том, что это сделали некие частные лица.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва назвал Южную Корею страной, которая официально признается враждебной.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
