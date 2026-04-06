Сикорский усомнился в гарантиях НАТО: вопрос о защите Польши подвис в воздухе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рассчитывает на действие механизмов коллективной обороны НАТО, однако не дал однозначного ответа на вопрос о помощи в случае прямого военного конфликта. Об этом он сказал в интервью.
Отвечая на вопрос о применении пятой статьи альянса, Сикорский отметил, что страны НАТО обязуются рассматривать нападение на одного участника как нападение на всех, однако прямого обязательства вступать в войну в документе не прописано.
По его словам, внутри блока сохраняется напряженность, но подобные разногласия уже возникали ранее. В качестве примера он привел ситуацию времен войны во Вьетнаме, когда Великобритания не поддержала военные действия США, а также выход Франции из объединенного командования НАТО в прошлом.
Сикорский также указал, что после терактов 11 сентября союзники действовали более согласованно, участвуя в операциях в Афганистане и Ираке.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения в эффективности НАТО. На этом фоне в европейских странах усиливаются дискуссии о надежности механизмов коллективной безопасности.
Как отмечают наблюдатели, заявления польского министра отражают общую обеспокоенность в Европе по поводу роли США и перспектив альянса в условиях текущих международных кризисов.
