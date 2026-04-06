Иран заявил о гибели шестерых детей при ночных бомбардировках Тегерана

РАБАТ, 6 апреля. /ТАСС/. Шестеро детей стали жертвами ночных атак на столицу Ирана. Такие данные привело управление по чрезвычайным ситуациям Тегерана.
«Шесть детей в возрасте до 10 лет были убиты при бомбардировках Тегерана прошедшей ночью», — указывается в заявлении ЧС иранской столицы.
Кроме того, как сообщило агентство Mehr, в юго-восточной части Тегерана был полностью разрушен жилой дом после попадания в него несколько снарядов. Не менее трех человек погибли, семерых жителей спасателям удалось извлечь из-под обломков здания, они доставлены в госпиталь.
