Иран заявил о гибели шестерых детей при ночных бомбардировках Тегерана

Кроме того, как сообщило агентство Mehr, в юго-восточной части Тегерана был полностью разрушен жилой дом после попадания в него несколько снарядов. Не менее трех человек погибли, семерых жителей спасателям удалось извлечь из-под обломков здания, они доставлены в госпиталь.