Отец Илона Маска признался, что не верит в смерть Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн всё ещё жив, в этом нет никаких сомнений, считает отец бизнесмена Илона Маска Эррол.

По его словам, прозвучавшим в беседе с РИА Новости, Эпштейн «точно жив». Маск-старший исключил любую возможность его смерти.

«Эпштейн не умер… Нет никакой возможности, что он мёртв, даже отдалённо», — сказал собеседник агентства.

Ранее британский депутат Алекс Бургхарт заявил, что власти сохранили в тайне немало документов по делу Эпштейна.

