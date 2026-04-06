Такаити подтвердила приверженность оборонительной политике Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о сохранении принципа исключительно оборонительной политики страны. Однако премьер-министр отказалась комментировать изменения в военной стратегии в случае изменения конституции страны.

Источник: AP 2024

«Исключительно оборонительная политика соответствует духу действующей конституции и сохраняется как основное направление оборонной политики нашей страны. Моя позиция по этому вопросу также не изменилась», — сказала она на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента (цитата по «РИА Новости»).

Заявление стало ответом на замечание депутатов по поводу одобрения правящей партией расширения экспорта оборонной продукции, включая фактическое разрешение поставок летальных видов вооружений. Депутаты попросили главу кабмина прокомментировать взаимосвязь с возможным пересмотром конституции, но она отказалась.

С 2014 года в Японии введены правила экспорта оборонительного оборудования, которыми запрещаются поставки смертоносных видов вооружений. Допускается экспорт элементов для использования в поисково-спасательных операциях, в транспортировке, при отслеживании и предупреждении обстановки, а также при разминировании.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
