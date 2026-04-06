«Худший момент»: в Европе заговорили о кризисе НАТО после заявлений США

По оценке издания, Рубио считался одним из последних представителей администрации США, выступавших за сохранение прочных трансатлантических связей и продолжение поддержки Украины. Теперь, как отмечается, эта линия может ослабнуть.
В публикации приводится мнение бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, который назвал текущую ситуацию самой сложной за всю историю альянса.
Журнал также указывает, что отказ ряда европейских стран поддержать США в военной кампании против Ирана ослабил позиции сторонников НАТО в Вашингтоне.
По словам одного из финских чиновников, ситуация может уже не поддаваться изменению. В этих условиях в Европе обсуждают усиление собственной роли внутри альянса и подготовку к сценарию, при котором США сократят участие в НАТО.
Собеседники издания считают, что европейским странам придется брать на себя большую часть ответственности за безопасность, если позиция Вашингтона продолжит меняться.
