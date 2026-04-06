Свежая ситуация на фронтах Донбасса

Другие заявления главы ДНР: освобождение Рай-Александровки создаст условия для объективного контроля краматорско-славянской агломерации. Армия России заняла новые позиции в районе освобожденной Александровки и населенного пункта Крынки. Так же вооружённые силы России продвигаются к Константиновке по флангам в районе Илиновки и Новодмитровки, ВСУ пытаются удержаться в промзоне города. В районе Гришина идут ожесточенные бои и продвинулись к Сергеевке, Новоалександровке и Васильевке.