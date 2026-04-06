Посол России в Британии Андрей Келин предупредил, что Лондон заплатит очень высокую цену за любые попытки захватить суда, связанные с Россией. По его словам, британские власти могут решиться на такой шаг, но последствия будут серьёзными.
«Хватит ли у Лондона сил и безрассудства, чтобы пойти на это? Наверное, да. Расслабляться и думать, что британцы ничего не могут без США, было бы неправильно. Вопрос в цене, которую Лондону придется заплатить за попытку. Она может оказаться очень высокой», — уточнил дипломат.
Ранее стало известно, что заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о причастности Британии к атаке ВСУ на Брянск серьезно напугали жителей Соединенного Королевства. Журналисты назвали эти слова пугающими. Они отметили, что Москва точно знает о роли Лондона в террористическом ударе.
Дмитрий Песков объяснил, что запуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов.