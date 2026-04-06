Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ лишить их связи у Краматорска

Связисты 3-го армейского корпуса Южной группировки войск ВС РФ предотвратили попытку ВСУ лишить российских военнослужащих управления у Краматорска, заявили в Минобороны РФ.
Как уточняется, российские войска смогли смогли оперативно устранить повреждения и восстановить управление после того как противник атаковал ретранслятор радиосвязи и дублирующую проводную линию.
Оборонное ведомство рассказало, что повреждения после артиллерийского обстрела и прилета БПЛА устранили дежурные команды.
Как заявил связист с позывным Руся, связь продолжает работать в штатном режиме.
Читайте материал «Алаудинов рассказал об испытании новых технологий Запада в зоне СВО».
