«Крайне трудные времена»: Дмитриев назвал важнейшую причину кризиса в европейских странах

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что Европу ожидают очень тяжёлые времена. Причина — разрыв отношений с Россией в энергетике и другие решения европейских властей. Об этом он написал в соцсети X.
«Разрыв ЕС с российским энергетическим союзом и другие недальновидные идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы», — говорится в публикации.
Так Дмитриев отреагировал на материал The Wall Street Journal о нефтяном кризисе в Азии. По его словам, эта ситуация также несёт серьёзные риски для европейской экономики.
Ранее дипломат подчеркнул, что властям стран ЕС и Великобритании нужно серьёзнее готовиться к возможным экономическим потрясениям. Дмитриев считает, что сейчас чиновники явно недооценивают масштаб будущих проблем. По мнению главы РФПИ, европейские и британские политики не учитывают прошлые ошибки.