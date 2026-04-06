Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX заявил, что Евросоюз (ЕС) вступил в эпоху развала. По его мнению, любые объединения проходят стадии становления, расцвета, вызовов, побед и развала, и ЕС не стал исключением.
Он напомнил, как при создании ЕС в 1992—1993 годах Запад ставил задачу лишить независимости государства Восточной Европы. Для Германии, Франции и Италии это также был выход на новые рынки и получение трудовых ресурсов. Но со временем ситуация изменилась. В 2024 году Франция потеряла от участия в ЕС 4,8 млрд евро, а Германия — 13,1 млрд евро. Великобритания, отметил спикер, раньше других поняла убыточность членства и потребовала выхода из союза.
По словам Володина, для решения накопившихся проблем ЕС понадобилась Украина ради ресурсов, рынка и продвижения НАТО на восток. Но руководство ЕС совершило ошибки, добавил он.
«Ему [руководству Евросоюза — прим. ред.] в этом не надо было помогать. Отказавшись от дешёвой российской энергетики, делали свою экономику практически неконкурентоспособной. Приняв участие в кровавом перевороте на Украине, а затем вооружая неонацистский режим и поставляя боеприпасы, нанесли ещё один удар по экономике своих стран. Чтобы компенсировать его, пошли на откровенное воровство наших зарубежных активов», — написал Володин.
Однако и это не спасло их положение, а война на Ближнем Востоке лишь показала уязвимость ЕС. Председатель ГД напомнил, что цены на энергоресурсы выросли в 1,5 раза.
«Основываясь на этих, отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе», — констатировал Володин.
Ранее также глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Европе очень тяжелые времена из-за разрыва энергетических отношений с Россией и других решений европейских властей.