Келин заявил о готовности России ассиметрично ответить Лондону в Ла-Манше

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ может задействовать для обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше ассиметричные меры в связи с угрозами, к которым прибегают британские власти.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут посещать суда, попавшие под санкции и следующие транзитом через ее территориальные воды.
Также британские власти утверждали, что перекроют Ла-Манш и другие британские воды для судов под санкциями.
Келин сказал, что Россия может использовать «все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты», причем «не обязательно вблизи британских территориальных вод» для защиты интересов страны и обеспечения свободы судоходства.
