В правительстве Башкирии могут сменить министра торговли и услуг

В башкирском кабинете министров готовятся перестановки. Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на источник в министерстве, глава республики Радий Хабиров намерен назначить нового министра торговли и услуг. На эту должность прочат Константина Климина, который до этого был представителем республики в торговом представительстве России в Белоруссии.
Сейчас министерство возглавляет Азат Аскаров. Он занял этот пост в феврале прошлого года. Ранее Аскаров работал руководителем представительства Башкирии в Узбекистане, а еще раньше был первым заместителем министра торговли и услуг республики. Куда он уходит после возможной замены, пока не уточняется.