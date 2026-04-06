«Совершенно не боится»: Трамп высказался об отношении России к НАТО

Трамп заявил, что Путин не боится НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсетях журналистка ABC News Рэйчел Скотт.

Хозяин Белого дома назвал свои призывы к альянсу помочь США в Иране проверкой, подчеркнув, что ему «это было не нужно». Он пренебрежительно отозвался о военном блоке, назвав его в очередной раз «бумажным тигром», у которого нет кораблей и ничего другого, и добавил, что президент Путин «их совершенно не боится».

Президент Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Причиной такого решения стал отказ европейских союзников поддержать Вашингтон в военной операции против Ирана.

В интервью журналистам американский лидер выразил глубокое разочарование действиями партнеров по альянсу. Он назвал НАТО «бумажным тигром», подчеркнув, что «всегда знал это», и добавил, что президент России Путин, «кстати, тоже это знает». В ответ на это президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал хозяина Белого дома, заявив, что тот подрывает НАТО.

