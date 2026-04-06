Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстонская разведка рекомендовала Киеву не направлять дроны через республику

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг рекомендовал Украине не прокладывать маршруты дронов через воздушное пространство страны.

«Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно. Безусловно, на это влияет и работа российской противовоздушной обороны», — сказал он.

Ранее авиационные власти Эстония ограничили полёты вблизи отдельных участков границы с Россией из-за активности беспилотников.

По данным властей, несколько БПЛА, предположительно украинских, ранее сбивались с курса и попадали на территорию страны. Так, 25 марта один из дронов врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере.

Кроме того, 1 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал представителям украинской стороны просьбу не допускать подобных инцидентов.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше