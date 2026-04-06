Эстонская разведка рекомендовала Киеву не направлять дроны через республику

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг рекомендовал Украине не прокладывать маршруты дронов через воздушное пространство страны.
«Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно. Безусловно, на это влияет и работа российской противовоздушной обороны», — сказал он.
Ранее авиационные власти Эстония ограничили полёты вблизи отдельных участков границы с Россией из-за активности беспилотников.
По данным властей, несколько БПЛА, предположительно украинских, ранее сбивались с курса и попадали на территорию страны. Так, 25 марта один из дронов врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере.
Кроме того, 1 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал представителям украинской стороны просьбу не допускать подобных инцидентов.
