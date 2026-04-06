США приходится использовать в Иране устаревшие штурмовики

По данным ведомства, ВВС США планировали полностью вывести из эксплуатации оставшиеся 162 самолёта этого типа, чтобы сэкономить около 423 миллионов долларов. Машины сочли уязвимыми в условиях современных конфликтов.
Однако закон об оборонных ассигнованиях от 18 декабря 2025 года временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026 года.
Документ при этом подтверждает курс на отказ от этих штурмовиков: министру ВВС поручено подготовить план их полного списания к 2029 году. Пентагон также должен был уведомить Конгресс о переходе на новую технику.
Несмотря на это, как сообщали СМИ, США усилили группировку A-10 на Ближнем Востоке примерно до 30 единиц в рамках операции против Иран.
Ранее иранские военные заявляли, что сбили один такой самолёт с помощью новых систем ПВО.
