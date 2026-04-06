В Сербии обвинили иностранца с военным опытом в подготовке взрыва на газопроводе

Глава Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что взрывчатку, найденную вчера на трансграничном газопроводе, изготовили в США. По его словам, диверсию планировал иностранец с военным опытом. Заявления чиновника на брифинге привел сербский канал RTV.

Источник: AP 2024

Как заявил Йованич, маркировка на взрывчатке ясно указывает на то, что она была изготовлена в Соединенных Штатах. При этом он отметил, что производитель взрывчатки не обязательно «отдал приказ или осуществил ее установку».

Глава военной разведки также сообщил, что ранее у служб безопасности была информация о том, что прошедший военную подготовку иностранец может попытаться осуществить диверсию на газовой инфраструктуре. «В течение нескольких месяцев мы предупреждали … президента Александра Вучича и правительство о том, что подобное может произойти, — отметил Джуро Йованич. — Честно говоря, в основном мы сталкивались со скептицизмом, неодобрением и несогласием».

Правоохранительные органы ведут поиски диверсанта, отметил Йованич. Он также сообщил, что Военное агентство безопасности продолжает криминалистическую экспертизу взрывчатки.

Утром 5 апреля на севере Сербии обнаружили две большие упаковки взрывчатки с детонаторами. Взрывчатка находилась в нескольких сотнях метров от газопровода, по которому транспортируют российский газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию. Власти Венгрии распорядились взять под охрану армии свой участок газопровода. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытка диверсии «хорошо вписывается в серию» предполагаемых попыток Украины подорвать транспортировку газа из России в Европу. В МИД Украины обвинения в причастности страны к происшествию отвергли.

