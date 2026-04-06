ABC News: Трамп заявил, что Путин не боится НАТО

Трамп заявил, что Путин не боится Североатлантического альянса, когда размышлял о роли блока в контексте ближневосточного конфликта. Американский президент заявил, что обратился к союзникам США по НАТО с просьбой участвовать в конфликте, чтобы «проверить» их.
Трамп сказал, что Североатлантический альянс является «бумажным тигром», у которого «нет кораблей».
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.