Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДР Конго согласилась принять депортированных из США граждан других стран

Демократическая Республика Конго в рамках нового соглашения с США будет принимать граждан третьих стран, депортированных из Соединенных Штатов.

Демократическая Республика Конго в рамках нового соглашения с США будет принимать граждан третьих стран, депортированных из Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление конголезского правительства.

Как сказано в сообщении кабмина, Конго начнет принимать депортированных с апреля. При этом в публикации не уточнили, сколько именно человек прибудут в страну.

Помещения для размещения депортированных подготовили недалеко от столицы страны Киншасы. Конго примет, в частности, граждан Ганы, Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Эсватини. Агентство отмечает, что это соглашение подверглось критике со стороны юристов и правозащитников.

Правительстве Конго подчеркнуло, что расходы на депортацию возьмет на себя США. Как отмечает Reuters, соглашение между странами принято на фоне реализации мирного соглашения между ДР Конго и Руандой, подписанного при посредничестве Вашингтона и включающего в себя доступ США к важнейшим конголезским полезным ископаемым.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал запустить крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов сразу после вступления в должность.

В июне Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд гражданам 12 государств — Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Власти США считают эти страны недостаточно эффективными в сфере проверки данных и относят их к категории повышенного риска.

В марте The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил советникам скорректировать подход к иммиграционной политике, так как отдельные меры массовой депортации «зашли слишком далеко».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

