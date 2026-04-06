ДР Конго согласилась принять депортированных из США граждан других стран

Демократическая Республика Конго в рамках нового соглашения с США будет принимать граждан третьих стран, депортированных из Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление конголезского правительства.
Как сказано в сообщении кабмина, Конго начнет принимать депортированных с апреля. При этом в публикации не уточнили, сколько именно человек прибудут в страну.
Помещения для размещения депортированных подготовили недалеко от столицы страны Киншасы. Конго примет, в частности, граждан Ганы, Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Эсватини. Агентство отмечает, что это соглашение подверглось критике со стороны юристов и правозащитников.
Правительстве Конго подчеркнуло, что расходы на депортацию возьмет на себя США. Как отмечает Reuters, соглашение между странами принято на фоне реализации мирного соглашения между ДР Конго и Руандой, подписанного при посредничестве Вашингтона и включающего в себя доступ США к важнейшим конголезским полезным ископаемым.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал запустить крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов сразу после вступления в должность.
В июне Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд гражданам 12 государств — Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Власти США считают эти страны недостаточно эффективными в сфере проверки данных и относят их к категории повышенного риска.
В марте The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил советникам скорректировать подход к иммиграционной политике, так как отдельные меры массовой депортации «зашли слишком далеко».
