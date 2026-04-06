Минобороны получит новые полномочия по экспорту оружия вне госзаказа

Министерство обороны России получит дополнительные полномочия по контролю за экспортом вооружений и военной техники, разработанных вне гособоронзаказа. Проект указа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Он подготовлен во исполнение прошлогоднего поручения президента для снятия избыточных ограничений во внешнеторговой деятельности в сфере продукции военного назначения. Речь идет о так называемых инициативных разработках — образцах техники, создаваемых российскими компаниями за собственные средства и ориентированных на экспорт.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, Минобороны будет рассматривать и согласовывать документы по таким образцам, а также готовить заключения о том, относится ли продукция к вооружению и военной технике. Кроме того, ведомство получит право оценивать техническую документацию — от конструкторской до эксплуатационной — в части, касающейся разработки, производства и применения вооружений.
«Указанные полномочия позволят Минобороны России регулировать деятельность по военно-техническому сопровождению поставок на экспорт образцов вооружения и военной техники, не востребованных в Вооруженных Силах Российской Федерации», — сказано в документе.
Авторы проекта подчеркивают, что его реализация не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, не повлияет на государственные программы и не приведет к негативным социально-экономическим последствиям для бизнеса. В настоящее время проект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы.
С 2022 года российские власти последовательно упрощали отдельные процедуры экспорта вооружений, однако это не касалось «инициативных» разработок, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, эта проблема больше всего затрагивала частные компании, работающие вне гособоронзаказа, в том числе в сегменте беспилотных систем, связи и робототехники. В прошлогоднем докладе Центра беспилотных систем и технологий говорилось, что около 86% таких предприятий рассчитывают в будущем выйти на внешние рынки, однако в качестве главного ограничения они указывали многоуровневые согласования, из-за которых оформление поставок может затягиваться на месяцы.
Россия в глобальном экспорте вооружений в 2021—2025 годах занимает третье место, сказано в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). При этом российский экспорт за последние пять лет сократился на 64%. Россия передавала оружие 30 странам, около 74% от всего ее экспорта приходилось на Индию (48%), Китай (13%) и Белоруссию (13%). Общая доля в глобальных поставках составила 6,8%.
По словам президента Владимира Путина, в 2025 году Россия поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам мира, а валютная выручка превысила $15 млрд. Российский лидер отметил, что у России уже реализуются или прорабатываются более 340 проектов в области военно-технологической кооперации с 14 странами. По его словам, африканские государства также выражают готовность расширять военно-техническое сотрудничество.
