Минобороны получит новые полномочия по экспорту оружия вне госзаказа

С 2022 года российские власти последовательно упрощали отдельные процедуры экспорта вооружений, однако это не касалось «инициативных» разработок, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, эта проблема больше всего затрагивала частные компании, работающие вне гособоронзаказа, в том числе в сегменте беспилотных систем, связи и робототехники. В прошлогоднем докладе Центра беспилотных систем и технологий говорилось, что около 86% таких предприятий рассчитывают в будущем выйти на внешние рынки, однако в качестве главного ограничения они указывали многоуровневые согласования, из-за которых оформление поставок может затягиваться на месяцы.