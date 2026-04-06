Танкеры для Японии впервые с 28 февраля прошли Ормузский пролив

Два газовоза со сжиженным газом для японских компаний впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана благополучно миновали Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал NHK.
Первым пролив прошел танкер Sohar LNG под флагом Панамы с грузом японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Он вышел из Персидского залива к ночи 3 апреля.
Вечером 4 апреля пролив преодолел танкер Green Sanvi также с грузом СПГ, принадлежащий той же японской компании, но уже под флагом Индии. В Mitsui O.S.K. Lines подтвердили, что экипаж, судно и груз находятся в безопасности.
По данным NHK, всего с начала боевых действий на Ближнем Востоке в водах Персидского залива застряли 45 судов, связанных с Японией.
После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа (СПГ).
25 марта Иран разрешил проходить через блокированный Ормузский пролив судам из стран, которые Тегеран считает дружественными. Среди них Россия, Индия, Китай и Пакистан. 5 апреля Bloomberg сообщил, что Исламская Республика также открыла доступ судам Ирака.
30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил, что Тегеран примет законопроект, согласно которому проход через пролив станет платным.