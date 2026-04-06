При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Память погибших почтили минутой молчания.
Чибис сообщил о гибели Отрощенко в ходе оперативного совещания в правительстве области. Он заявил, что виделся с командующим «буквально за пару дней» до крушения.
Ан-26 потерпел катастрофу 31 марта. Он совершал плановый перелет в районе села Куйбышево. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира, все они погибли.
1 апреля Чибис сообщал, что в числе погибших при крушении были военнослужащие Северного флота.
Отрошенко родился в Севастополе 21 марта 1962 года. Он проходил военную службу на Балтийском флоте матросом морской пехоты. В 1985 году Отрощенко с отличием окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО, а в 1994 году, также с отличием, оенную командную академию противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери. Он проходил службу на летных командных должностях.
С сентября 2010 по март 2013 года Отрошенко был начальником морской авиации Черноморского флота. В апреле 2015 года он стал командующим 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота, 22 февраля 2019 года получил звание генерал-лейтенант. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и орденом «За военные заслуги».
