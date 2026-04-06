Европе необходимо сближаться с Россией на фоне шантажа со стороны президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказало издание Strategic Culture.
«Россия, которая долгое время представлялась как постоянная сила, способная вторгнуться в Европу, на самом деле может оказаться единственным жизнеспособным путем к миру», — говорится в публикации.
В издании отметили, что это не одобрение действий Москвы, а признание того, что если американская система безопасности рушится, единственной альтернативой может стать новая дипломатическая архитектура, построенная на диалоге, а не на бесконечной эскалации.
Если Вашингтон больше не желает соблюдать свои обязательства, ответ Европы должен заключаться не в увеличении оружия, а в большей стратегической независимости. Безопасность, гарантированная державой, которая может отказаться от неё по своему желанию, — не более чем бумага, пишет издание.
