Fars сообщило о 13 погибших от удара по центральной провинции Ирана

Источник: РБК

Не менее 13 человек погибли при атаке на два жилых дома в населенном пункте, расположенном в уезде Бехарестан провинции Исфахан в центре Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По информации издания, спасатели извлекли из-под завалов домов тела 13 человек. Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются, уточнили в публикации.

Израильская сторона не сообщала об ударах по округу Бахарестан. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление об атаке по целям в Тегеране.

Ранее взрыв прогремел в иранской столице — Тегеране. После этого ЦАХАЛ также писала, что начала наносить удары по иранским целям.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше