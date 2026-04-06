Трамп сообщил, что Путин не боится НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не воспринимает НАТО как серьёзную силу. Слова главы Америки были опубликованы журналисткой ABC News Рэйчел Скотт в социальной сети X.

Глава Белого дома подчеркнул, что его обращение к союзникам по НАТО с предложением участвовать в возможных действиях, связанных с Ираном, носило проверочный характер.

«Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они — бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента», — сказал Трамп.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о характере диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, общение лидеров строилось на уважении и открытости. Министр отметил, что президенты не всегда сходились во взглядах, однако умели обсуждать спорные вопросы напрямую и без недомолвок.

