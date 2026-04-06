Российский боец Афоня получил ранение, отвлекая на себя «Бабу-ягу» ВСУ

Штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Афоня» отвлек на себя тяжелый гексакоптер ВСУ «Баба-яга», чтобы помочь сослуживцу доставить провизию и боеприпасы, сообщает ТАСС.
Россиянин, как сообщается, сказал сослуживцу донести провизию, а сам остался под дроном, который сделал «пару сбросов».
Боец получил ранение.
Через некоторое время за украинским БПЛА полетел российский дрон разведчик-корректировщик, а Афоню эвакуировали.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.