КСИР заявил, что Ормузский пролив никогда не вернется к прежнему статусу

Источник: РБК

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу.

«Подразделения завершают оперативную подготовку к плану, объявленному иранскими официальными лицами, по установлению нового порядка в Персидском заливе. Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для США и Израиля», — говорится в сообщении в соцсети Х.

На прошлой неделе телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран разработал систему регулирования судоходства в проливе, разделив все государства на «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Первым будет запрещен проход, вторым придется платить пошлину.

Тегеран заявил, что перекрыл Ормузский пролив утром 28 февраля, после начала ударов США и Израиля по Ирану. Коммерческое судоходство здесь — через пролив проходит около 20% мировых поставок нефти — фактически остановилось. В конце марта иранский парламентский комитет одобрил законопроект о введении платы за транзит судов, проходящих по проливу.

2 апреля Иран предложил создать «Ормузский пакт» по использованию пролива — как ожидается, документ закрепит условия использования этих вод арабскими и азиатскими странами.

Ормузский пролив является международным проливом, регулируемым Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS). Документ устанавливает, что с иностранных судов, осуществляющих мирный проход через территориальные воды, не могут взиматься никакие пошлины, кроме платы за конкретные услуги.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше