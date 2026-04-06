КСИР заявил, что Ормузский пролив никогда не вернется к прежнему статусу

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу.
На прошлой неделе телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран разработал систему регулирования судоходства в проливе, разделив все государства на «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Первым будет запрещен проход, вторым придется платить пошлину.
Тегеран заявил, что перекрыл Ормузский пролив утром 28 февраля, после начала ударов США и Израиля по Ирану. Коммерческое судоходство здесь — через пролив проходит около 20% мировых поставок нефти — фактически остановилось. В конце марта иранский парламентский комитет одобрил законопроект о введении платы за транзит судов, проходящих по проливу.
2 апреля Иран предложил создать «Ормузский пакт» по использованию пролива — как ожидается, документ закрепит условия использования этих вод арабскими и азиатскими странами.
Ормузский пролив является международным проливом, регулируемым Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS). Документ устанавливает, что с иностранных судов, осуществляющих мирный проход через территориальные воды, не могут взиматься никакие пошлины, кроме платы за конкретные услуги.
