Axios узнал о «последней попытке» США договориться с Ираном о мире

США и Иран вместе с посредниками ведут переговоры о возможном прекращении огня на 45 дней. Оно могло бы предшествовать мирному урегулированию, сообщил Axios. Однако источники издания признали, что шанс достичь соглашения мал.

Источник: РБК

США и Иран совместно с группой региональных посредников обсуждают условия потенциального прекращения огня на 45 дней, которое могло бы привести к окончанию войны. Об этом сообщил Axios со ссылкой на четыре источника из Штатов, Израиля и еще нескольких стран.

По словам собеседников издания, шансы на достижение частичного соглашения невелики, однако это «последняя попытка» и единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, сказано в статье.

По данным двух источников издания, у США и Израиля готов план кампании по бомбардировке энергетических объектов Ирана. Трамп продлил срок ультиматума Исламской Республике, чтобы дать последний шанс достичь соглашения, утверждают они.

Переговоры, по данным Axios, идут через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также посредством переписки между спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. По словам одного из американских чиновников, за последние дни Вашингтон передал Тегерану несколько предложений, однако ни одно из них до сих пор не было принято.

По информации Axios, обсуждаемое соглашение предполагает два этапа. Первый предусматривает возможное прекращение огня на 45 дней. В течение этого периода планируется обсуждать окончательные условия завершения военного конфликта. При этом посредники в переговорах считают, что договориться о полном открытии Ормузского пролива и решении вопроса обогащенного Ираном урана получится только в рамках окончательного соглашения.

Сейчас посредники пытаются понять, готов ли Иран пойти хотя бы на частичные шаги по этим вопросам на первом этапе соглашения. Они уведомили Тегеран о том, что ближайшие 48 часов — последняя возможность достичь соглашения и предотвратить масштабные разрушения. При этом официальные лица Исламской Республики дали понять, что не хотят оказаться в ситуации, когда соглашение существует только на бумаге.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля заявил, что Иран должен заключить сделку или открыть Ормузский пролив до 6 числа, иначе «на них обрушится весь ад». До этого американский лидер грозил Исламской Республике уничтожить все ее электростанции.

