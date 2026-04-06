Турция предоставила в помощь Кубе плавучую электростанцию

Куба получит электроэнергию с помощью турецкой плавучей электростанции Belgin Sultan, арендованной у компании Karpowership, передает телеканал Haber.
Электростанция, причалившая к порту Гаваны, рассчитана на поддержание островной инфраструктуры, которая испытывает проблемы с поставками топлива, говорится в сообщении Haber.
Karpowership заявляет, что является единственным в мире владельцем, оператором и строителем специализированного флота судов-электростанций. Компания обслуживает несколько стран, включая Кот-д’Ивуар, Гану, Мозамбик, Сенегал, Ирак, Бразилию и Доминиканскую Республику, плавучими электростанциями, работающими на СПГ, природном газе и жидком топливе, установленными на платформе или судне.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация американского президента Дональда Трампа усилила давление на Кубу. Посол России в Гаване Виктор Коронелли говорил, что Штаты фактически ввели энергетическую блокаду. Ситуация в стране резко обострилась. За март там несколько раз происходили тотальные блэкауты.
