Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куба получила электричество от турецкой плавучей электростанции

Турецкая плавучая электростанция начала обеспечивать электроэнергией Кубу на фоне серьёзных проблем в энергосистеме страны. Об этом сообщила газета Türkiye.

Источник: Life.ru

«Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции», — говорится в материале.

Речь идёт о плавучем энергоблоке под названием «Белгин Султан». Установка уже прибыла в порт Гаваны и начала подавать электричество в сеть. Это позволило частично стабилизировать энергоснабжение. Ситуация на острове остаётся сложной. Инфраструктура изношена, а перебои с поставками топлива усугубляют положение.

В последние недели на Кубе фиксировались масштабные отключения. Без света оставались миллионы жителей. Использование плавучих электростанций рассматривается как временное решение. Такие установки можно быстро подключить к сети и оперативно нарастить генерацию без строительства новых объектов.

Ранее стало известно о прибытии российского танкера «Анатолий Колодкин» к побережью Кубы. На его борту находится крупная партия сырой нефти. Речь идёт о гуманитарной поставке. Объём груза составляет около 100 тысяч тонн.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше