Иран выпустил по ОАЭ 50 беспилотников и 10 ракет

Источник: РБК

Иран выпустил по целям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 50 ударных беспилотников, девять баллистических и одну крылатую ракету в течение воскресенья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ОАЭ в X.

По данным министерства, всего с начала операции США и Израиля Исламская Республика атаковала ОАЭ 2191 дроном, 507 баллистическими и 24 крылатыми ракетами.

Пресс-служба эмирата Шарджа сообщила, в воскресенье из-за падения обломков беспилотников в порту Хор-Факкан возник пожар. В результате три гражданина Пакистана получили травмы легкой и средней степени тяжести, а одного гражданина Непала госпитализировали с серьезными ранениями.

Ранее при отражении налета беспилотников в Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ гражданка России. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью, врачи оценили ее состояние как стабильное.

Минобороны ОАЭ сообщало, что всего с начала эскалации на Ближнем Востоке в стране пострадали 217 человек, трое из них — россияне.

