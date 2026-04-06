Иран выпустил по ОАЭ 50 беспилотников и 10 ракет

Иран выпустил по целям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 50 ударных беспилотников, девять баллистических и одну крылатую ракету в течение воскресенья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ОАЭ в X.
Ранее при отражении налета беспилотников в Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ гражданка России. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью, врачи оценили ее состояние как стабильное.
Минобороны ОАЭ сообщало, что всего с начала эскалации на Ближнем Востоке в стране пострадали 217 человек, трое из них — россияне.
