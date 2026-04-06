Анкара консультируется с Москвой после попытки диверсии на «Турецком потоке»

Турция консультируется с Россией по дополнительным мерам защиты газопровода «Турецкий поток», сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Турция консультируется с Россией по дополнительным мерам защиты газопровода «Турецкий поток», сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Анкара находится в постоянном контакте с российской стороной по вопросам обеспечения безопасности инфраструктуры “Турецкого потока” и выработки дополнительных мер защиты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, взаимодействие ведётся на разных уровнях — с участием профильных ведомств и энергетических структур. Особое внимание уделяется предотвращению потенциальных угроз на фоне напряжённой ситуации в регионе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Венгрия, Сербия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода.

Поводом стали сообщения о предотвращённой попытке диверсии в Сербии. В районе Канижа силовики обнаружили два рюкзака со взрывчаткой рядом с балканским участком газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Венгрию. Как заявлял президент Александр Вучич, возможный подрыв мог привести к серьёзным перебоям с поставками топлива в регион.

