Анкара консультируется с Москвой после попытки диверсии на «Турецком потоке»

Поводом стали сообщения о предотвращённой попытке диверсии в Сербии. В районе Канижа силовики обнаружили два рюкзака со взрывчаткой рядом с балканским участком газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Венгрию. Как заявлял президент Александр Вучич, возможный подрыв мог привести к серьёзным перебоям с поставками топлива в регион.