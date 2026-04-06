Экс-дипломат США назвал позицию Трампа по Ормузскому проливу победой Ирана

Публичный отказ Дональда Трампа от силовой разблокировки Ормузского пролива — это не что иное, как призыв ко всему миру договариваться с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман.

Источник: Life.ru

Президент США чётко дал понять: военные методы для восстановления судоходства применяться не будут, отметил Фриман. А значит, страны, чьи экономики напрямую зависят от транзита нефти, газа, удобрений и алюминия через эту стратегическую артерию, должны сами искать пути решения проблемы.

По сути, единственный оставшийся способ возобновить движение судов — достичь договорённостей с Тегераном. Военный вариант больше не рассматривается, подчеркнул экс-дипломат.

По его убеждению, озвученная Трампом позиция фактически означает победу Ирана.

Ранее Life.ru писал, что посольство Ирана «потеряло ключи» от Ормузского пролива после ультиматума Трампа. Похожий тон выбрало и посольство Ирана в Южной Африке. Там также отреагировали с долей иронии на обсуждение ситуации вокруг пролива. Якобы ключи спрятаны под цветочным горшком и открыть пролив они могут только друзьям.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше