По словам Бескрестнова, прежде у российской армии имелись станции спутниковой связи, однако их габариты были крупными, из-за чего украинские операторы без труда их вычисляли. Флеш добавил, что сейчас на линию фронта поставляются именно терминалы «Спирит-030» в портативном исполнении, работающие в паре со специализированным геостационарным спутником.
Благодаря этому стало возможным использовать антенны диаметром всего 30 сантиметров вместо прежних 90. Советник подчеркнул, что россияне уже наладили серийную отправку таких устройств в район проведения СВО.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населенного пункта.
