Около четырёх тысяч жителей края смогут приобрести турпутевки со скидкой

Туристические поездки за треть их стоимости смогут приобрести около четырёх тысяч жителей края. Это школьники и студенты, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и труда, а также участники СВО и члены их семей. В стоимость включены проезд, размещение, питание и участие в экскурсионных и познавательных мероприятиях. В этом году региональные туроператоры подготовили девять туристических программ. Участники программы смогут отправиться в путешествия по ключевым направлениям края: посетить природный парк «Ергаки», национальный парк «Красноярские Столбы», село Овсянка с Национальным центром имени В. П. Астафьева, побывать в Енисейске, Дивногорске и Ачинске, а также в селе Барабаново. В программу также входят поездки в Шушенское и круизы по Енисею. Отдельные туры ознакомят с природными и культурными достопримечательностями региона, включая исторические города и уникальные природные объекты. путевки оформляются напрямую у туроператоров. Описание программ и контакты доступны на сайте. Участвовать могут и жители, не относящиеся к льготным категориям, — в этом случае тур приобретается за полную стоимость. «Программа льготных туров по Красноярскому краю действует уже несколько лет. С одной стороны, это хорошая поддержка туристической отрасли края, а с другой — больше возможностей для путешествий. Туристы увидят разные уголки нашего региона, ознакомятся с его историей, культурой и традициями», — рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло. Развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений национального проекта «Туризм и гостеприимство». Поддержка отрасли продолжается в рамках краевой государственной программы «Развитие туризма».