Станет ли Куба «следующим Ираном»: планы и перспективы Трампа

Что сейчас происходит на Кубе
Куба продолжает выживать в условиях энергетической блокады, которая продолжается с конца января. Поставки нефти на остров практически прекратились после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение. Введение особого режима он объяснил угрозой нацбезопасности со стороны Кубы. Трамп уточнил, что США будут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая поставляет нефть на Кубу.
В итоге поставки энергоресурсов на остров резко пошли на спад — из Венесуэлы прекратили отправлять нефть на Кубу после операции США по захвату президента Николаса Мадуро и его супруги. Мексика поставила поставки на паузу из-за опасений повышения торговых тарифов на свои товары, экспортируемые в Штаты.
Из-за блокады 11 млн кубинцев остаются без света, лекарств, связи, воды, бензина.
На фоне дефицита бензина и блэкаутов власти Кубы выпускают из тюрем заключенных. Амнистия распространилась в основном на осужденных женщин, которые уже отбыли нужный срок для выхода по УДО, имеют хронические заболевания или демонстрировали хорошее поведение, сообщает РБК со ссылкой на кубинскую газету Granma. В апреле помиловали 2,1 тыс. человек.
6 апреля стало известно, что на помощь Кубе пришла Турция. Для поддержки энергосистемы страны к острову прибыла турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан». Судно уже пришвартовалось в Гаване и начало работу, пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету Türkiye.
Что известно о планах Трампа по Кубе
Трамп давно нацелился на Кубу. Он неоднократно заявлял, что Гавана должна пойти на сделку с Вашингтоном и сменить власть или будет подвергнута «недружественному захвату».
Американский лидер объявил нефтяную блокаду в январе. В конце февраля он уточнил, что планирует «взорвать» островное государство, так как его власти уже «висят на волоске», а 7 марта уточнил, что Кубу ждут «перемены» после окончания военной кампании США в Иране.
30 марта глава Белого дома в ходе беседы с журналистами добавил, что Гавана остается в фокусе внимания Вашингтона.
«Они [кубинцы] будут следующими уже через короткое время», — сказал он.
Позднее газета Politico сообщила, что на фоне ситуации в Иране Белый дом пока отставил план по насильственному свержению власти на Кубе. Основная причина для смены планов — дефицит ресурсов: воинский контингент, техника, вооружение используются в военной операции в Исламской республике. Кроме того, по данным издания, США все еще тратят силы и возможности на противостояние с Россией.
Источники Politico утверждают, что переговоры с Гаваной продолжаются. «Смена власти на Кубе уже давно значится в списке неотложных дел… Трамп и его помощники решили, что на данный момент стоит оставить власти Кубы», — цитирует материал газеты RT.
Прогнозы эксперта
«У США не может быть гегемонии в Западном полушарии, если под ее боком остается коммунистическая Куба», — уточнил эксперт. Он добавил, что стремление Трампа сменить режим на Кубе объясняется также его политическими амбициями и желанием взять реванш после провала операции в заливе Свиней в 1961 году.
Эксперт подчеркнул, что пока конфликт в Иране отсрочил операцию США против Кубы — планы Трампа относительно Исламской Республики не удалось воплотить в жизнь.
«Пространство для маневра у Трампа сокращается. Его антирейтинг растет, и начинать новые боевые действия после иранской кампании становится сложнее. У него все меньше возможностей. Кроме того, на решения влияет фактор промежуточных выборов. По их итогам Конгресс может перейти под контроль демократов. В этом случае они получат рычаги давления на Белый дом», — объяснил политолог.