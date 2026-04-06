В Сеуле увидели ускорение подготовки дочери Ким Чен Ына как преемницы

Северная Корея ускоряет подготовку Ким Чжу Э, дочери лидера страны Ким Чен Ына, в качестве его преемницы на высшем посту в государстве, заявили в Национальной разведывательной службе (NIS) Южной Кореи, передает «Ренхап».
«Чжу Э недавно появилась в секторах, связанных с обороной. Предполагается, что это направлено на повышение уровня доверия к преемнице-женщине и ускорение усилий по созданию образа преемственности», — цитирует издание заявление NIS, сделанное в ходе закрытого брифинга.
В феврале южнокорейская The Chosun Daily со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Чжу Э стала куратором направления, связанного с ракетной программой страны.
В последнее время дочь лидера КНДР неоднократно сопровождала его в рабочих поездках. Вместе они наблюдали за учениями по нанесению огневых ударов с использованием РСЗО, а также прокатились на танке во время тактических учений на учебной базе корпуса столичной обороны Корейской народной армии.
